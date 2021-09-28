Экс-банкира приговорили к 12 годам колонии по делу о злоупотреблениях

В Казани осуждён бывший глава правления Татфондбанка Роберт Мусин. Суд признал его виновным по делу о злоупотреблении полномочиями и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс».

Отбывать срок экс-банкиру предстоит в колонии общего режима. До вынесения приговора он находился под домашним арестом. Меру пресечения на содержание под стражей ему изменили в зале суда.

По просьбе обвинения суд лишил Мусина государственных наград. Кроме того, он частично — на сумму 22,3 млрд рублей — удовлетворил гражданский иск, предъявленный бывшему банкиру Агентством по страхованию вкладов.

Мусин обвинялся в неоднократном злоупотреблении полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов, выводе залогов по ранее заключённым кредитным договорам, при получении кредита Татфондбанком в Банке России на основании заведомо ложных сведений. Обвинение просило приговорить его к 14 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, но подробности дела неизвестны. Экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.