Экс-адвоката Ефремова Алёшкина предложили лишить статуса на два года

https://static.news.ru/photo/7ca99c72-8fa3-11eb-a151-96000091f725_660.jpg Андрей Алёшкин Фото: advokat.aleshkin/facebook.com

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в середине апреля рассмотрит предложение о лишении адвокатского статуса экс-защитника осуждённого актёра Михаила Ефремова Андрея Алёшкина на два года. Об этом сообщил источник в адвокатских кругах.

25 марта квалификационная комиссия признала в действиях юриста нарушения этики и закона об адвокатуре, после этого дело было передано в совет, передаёт ТАСС.

Юриста уличили в том, что он не имел права работать в Москве, так как являлся членом палаты Санкт-Петербурга и не регистрировал филиал своей коллегии в столице. Кроме того, его заподозрили в сокрытии доходов: в соглашении с Алёшкиным на защиту Ефремова в качестве оплаты указана сумма 10 рублей, что палата посчитала сомнительным.

Адвоката также обвинили в разглашении адвокатской тайны. Причём жалобу на Алёшкина в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу, а также в адвокатскую палату подал сам Ефремов. Актёр полагает, что защитник нарушил договорённость о так называемой тишине в СМИ и нанёс вред его репутации публичными высказываниями.

Согласно кодексу профессиональной этики адвоката, мерами дисциплинарной ответственности являются замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. При самом неблагоприятном раскладе совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которого отстранённый юрист может вновь сдать квалификационный экзамен на приобретение статуса адвоката.

Алёшкин стал уже третьим представителем линии защиты, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело. Ранее первый адвокат актёра Эльман Пашаев и представлявший интересы потерпевших Александр Добровинский лишились адвокатского статуса, писал NEWS.ru.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.