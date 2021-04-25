Экс-адвокат Ефремова собрался защищать Паля после избиения хоккеиста

https://static.news.ru/photo/8b6f6bda-a68f-11eb-9722-96000091f725_660.jpg Фото: palsascha/instagram.com

Один из бывших адвокатов актёра Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП в центре столицы, Андрей Алешкин собрался защищать актёра Александра Паля. Молодого артиста обвиняют в избиении хоккеиста из ЦСКА, передаёт Пятый канал.

Юрист отметил, что говорить о виновности Паля ещё рано, так как досконально неизвестны все материалы дела. Тем не менее Алешкин уже выразил готовность помочь актёру.

Мы не знаем, кто первый начал драку и при каких обстоятельствах были нанесены повреждения. <...> Если Паль обратится ко мне за помощью, она будет ему оказана, — отметил адвокат.

23 апреля хоккеист ЦСКА Кевин Антипов подвергся нападению со стороны трёх нетрезвых людей. По факту избиения молодой человек написал заявление в полицию. По словам Антипова, он отмечал день рождения отца. По дороге домой на него напали трое людей, в одном из которых хоккеист якобы разглядел пьяного Паля.

Актёр, в свою очередь, отвергает информацию об избиении спортсмена. По его словам, он никак не замешан в этой ситуации и находится на свободе.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы возбудили против актёра Александра Паля и его товарищей уголовное дело. Молодых людей обвинили в нанесении лёгких телесных повреждений.