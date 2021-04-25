Экс-адвокат Ефремова собрался защищать Паля после избиения хоккеиста

Один из бывших адвокатов актёра Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП в центре столицы, Андрей Алешкин собрался защищать актёра Александра Паля. Молодого артиста обвиняют в избиении хоккеиста из ЦСКА, передаёт Пятый канал.
Юрист отметил, что говорить о виновности Паля ещё рано, так как досконально неизвестны все материалы дела. Тем не менее Алешкин уже выразил готовность помочь актёру.
Мы не знаем, кто первый начал драку и при каких обстоятельствах были нанесены повреждения. <...> Если Паль обратится ко мне за помощью, она будет ему оказана, — отметил адвокат.
23 апреля хоккеист ЦСКА Кевин Антипов подвергся нападению со стороны трёх нетрезвых людей. По факту избиения молодой человек написал заявление в полицию. По словам Антипова, он отмечал день рождения отца. По дороге домой на него напали трое людей, в одном из которых хоккеист якобы разглядел пьяного Паля.
Актёр, в свою очередь, отвергает информацию об избиении спортсмена. По его словам, он никак не замешан в этой ситуации и находится на свободе.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы возбудили против актёра Александра Паля и его товарищей уголовное дело. Молодых людей обвинили в нанесении лёгких телесных повреждений.
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