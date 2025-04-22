Врач объяснил, как экономия на всем может привести к раку печени Врач Умнов: экономия на всем увеличивает риск рака печени

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Экономия на всем и употребление фастфуда и жирной еды увеличивает риск рака печени, передает Lenta.ru слова врача Александра Умнова. Он отметил, что выбор не очень качественных товаров оборачивается накоплением вредных добавок в самом большом органе человека. При постоянном употреблении указанных продуктов можно столкнуться с жировым гепатозом или жировым перерождением печени.

Данное осложнение развивается из-за нарушения обмена жиров кислот и углеводов, которые поступают из вне. Они накапливаются в клетках печени, что в конечном итоге приводит к ее перерождению и снижению жизненных функций, — объяснил специалист.

Также среди врагов здоровой печени хирург перечислил алкоголь и курение. Их чрезмерное употребление приводит к циррозу органа с сопутствующими осложнениями для больного, спазму сосудов печени и разрушению гепатоцитов, подчеркнул Умнов.

Ранее семейный нутрициолог Юлия Попова сообщила, что регулярное употребление алкоголя может привести к депрессии. Спиртные напитки ухудшают психическое состояние, так как нарушают баланс серотонина и дофамина, а это вызывает эмоциональную нестабильность и портит качество сна, объяснила специалист.