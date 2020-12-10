Экономисты рассказали, как правильно спланировать новогодний бюджет

Новогодние праздники — это не только долгожданный отдых и веселье, но и финансово затратный период для россиян. Нужно и стол накрыть, и подарки близким купить. Несмотря на введённые из-за пандемии ограничения, эксперты считают, что многие жители России всё же могут неразумно потратить свои деньги. Как правильно распределить праздничный бюджет, стоит ли брать кредиты на подарки и почему богатые тоже могут поплатиться за свою расточительность, — в материале NEWS.ru.

Опасность для любого кармана

Власти России и в пандемию не стали лишать жителей страны длинных новогодних каникул. Поэтому с 1 по 10 января включительно официально объявлены выходными днями. В этот период кошельки россиян будут пустеть из-за праздничных трат. Если они не станут держать эту ситуацию под контролем и грамотно распоряжаться своими финансами, последствия могут быть очень печальными. Как пояснил NEWS.ru экономист Андрей Колганов, чётко следить за своими расходами в праздники должны абсолютно все. По мнению эксперта, нередко из-за своей расточительности страдают и обеспеченные россияне. Так что к новогодним каникулам стоит подойти с умом.

Есть достаточно россиян, которые, имея большие доходы, распоряжаются ими безалаберно. У них нет никакой подушки безопасности, и они живут в постоянных долгах. И как раз при изменении этих доходов россияне попадают в очень затруднительную ситуацию. В нынешней экономической обстановке я бы посоветовал таким людям следить за уровнем задолженностей и воздерживаться от покупок в кредит. Тем, кто и так жёстко контролирует свой бюджет, нужно продолжать и дальше это делать. Кто не очень уверенно себя чувствует с финансовой точки зрения, должен ограничить расходы на праздники. Не отказываться совсем от веселья и подарков, но подойти к этому с осторожностью. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

Специалист добавил, что в этом году не нужно ориентироваться на дорогие подарки. По его словам, главное здесь не цена, а внимание, поэтому россиянам стоит слегка пересмотреть своё отношение к новогодним презентам.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прагматика против желаний

По традиции многие россияне копят деньги и приобретают какую-то значимую вещь именно под Новый год. Как заверил Андрей Колганов, в этом году без практической необходимости такие покупки лучше не совершать, а оставить накопленные деньги на «чёрный день». Также эксперт посоветовал россиянам повышать свою финансовую грамотность и контролировать семейный бюджет в течение всего года, а не только на каникулах.

Уровень финансовой грамотности нашего населения достаточно низкий. Поэтому людям нужно развивать привычку контролировать свою расходную и доходную части. Так можно отслеживать лишние траты, от которых стоит отказаться. Это и первый шаг к тому, чтобы создать себе подушку безопасности. В наше время без этого нельзя чувствовать себя комфортно. А дальше необходимо только повышать свой уровень финансовой грамотности и думать о том, куда рационально эти средства можно вложить, — заключил экономист.

Универсальные подарки и доступные развлечения

Брать кредиты в преддверии праздников — это не самая лучшая затея, хоть и неоднозначная. Такого мнения придерживается заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Как пояснил экономист, с одной стороны, условия кредитования сейчас достаточно выгодные и многим хочется порадовать себя и близких на Новый год. С другой, сокращения на местах и отсутствие чёткой уверенности в завтрашнем дне вызывают опасения. Поэтому прежде, чем принимать окончательное решение, россияне должны поступить, как в известной пословице — семь раз отмерить...

Сейчас процентная ставка по кредитам стала ниже. Поэтому да, многие задумываются на тему взятия кредита. Но всё зависит от индивидуальных ситуаций. Сейчас есть такая тенденция, что произойдёт перестройка рабочих мест, людей будут сокращать. Поэтому, несмотря на всю выгодность и заманчивость условий, нужно хорошо подумать. Здесь очень важно не брать на себя очень большую нагрузку. Поэтому я бы пока остерёгся кредитов, конечно. Валерий Миронов экономист, заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ экономист, заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Эксперт подчеркнул, что провести праздники весело и с пользой для организма можно и без больших сумм. По мнению экономиста, в пандемию очень важно поддерживать психологическое здоровье, а в этом помогает спорт. Поэтому стоит потратить деньги, например, на доступный домашний тренажёр или спортинвентарь для всей семьи. Также специалист посоветовал попробовать свои силы в интеллектуальных компьютерных играх, больше гулять и заряжаться позитивными эмоциями. К тому же все эти способы развлечений бесплатны.