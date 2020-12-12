Экономисты рассказали, как лучше вложить деньги

https://static.news.ru/photo/027c8350-3c75-11eb-b67f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сложной экономической ситуации накануне Нового года помочь сохранить деньги помогут вложения в валюту и облигации федерального займа. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его мнению, вложение в валюту — беспроигрышный вариант, она сейчас стабильнее, чем рубль. И не обязательно держать её в наличке, депозитные счета тоже подойдут, хотя, конечно, процентов на них не будет, но выиграть можно на курсовой разнице.

Эксперт также назвал привлекательным средством для вложения денег облигации федерального займа. Однако этим инструментом нужно пользоваться для долгосрочного вложения средств.

Хороший инструмент — государственные долговые ценные бумаги, от них приличный доход — 8%, но с условием, что деньги должны пролежать три года, — цитирует его URA.RU.

Беляев также отметил, что можно вкладываться в драгметаллы, но это ещё более долгосрочные инвестиции. Доход с них получить трудно.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич, в свою очередь, считает, что деньги лучше всего вкладывать в акции и недвижимость.

При этом лучше всего вкладываться в долларовые акции крупнейших мировых компаний, а недвижимость брать в крупных городах, где всегда высокие зарплаты. А вот инвестировать в автомобили или бытовую технику — признак бедности.

Как писал NEWS.ru, серьёзных рисков для обесценивания рублёвых накоплений россиян нет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.