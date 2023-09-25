Экономисты раскрыли, что будет с ценами на бензин в ближайшее время Экономист Митрахович предрек понижение цен на бензин в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшем будущем можно ожидать понижения цен на бензин, потому что на первом этапе запрет на экспорт будет способствовать насыщению внутреннего рынка, рассказал NEWS.ru экономист, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Однако после снятия ограничений стоимость на нефтепродукты вновь увеличится, отметил экономист.

Сейчас можно ожидать понижения цен на бензин, потому что на первом этапе запрет на экспорт способствует насыщению внутреннего рынка. Надеюсь, что ограничения просуществуют два-три месяца, не более, иначе компании начнут снижать выработку дизеля в России. Нужно понимать, что часть дизеля, которая предназначена для экспорта, это огромные объемы, и найти им место на внутреннем рынке не удастся. При прекращении производства они нарушат экономику своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), возможно, будут стараться экспортировать больше сырой нефти, что также отрицательно скажется на нас, так как вести продажи на мировом рынке окажется выгодней, – рассказал Митрахович.

Эксперт призвал смириться с ростом цен в России. По его мнению, политическая и экономическая ситуация такова, что цен на бензин, как в прошлом году, например, у нас уже не будет. Похожую позицию высказал и финансовый аналитик Александр Разуваев.

Мы уже наблюдением оптовое понижение цен на бензин. Но как только запрет за экспорт будет снят, цены снова начнут расти. А он будет снят, так как с экспорта нефтепродуктов пополняется бюджет. Ожидать понижения цен можно в октябре, и запрет не продлится долго, – рассказал Разуваев.

Ранее эксперт Илья Жарский рассказал, что запрет на экспорт бензина из России может создать трудности для Турции, Грузии и Бразилии. По его словам, этим странам будет сложнее закупать нефтепродукты, так как Россия является для них основным поставщиком топлива. Согласно статистическим данным, около 81% всего импортированного бензина в Грузии приходится на Россию.