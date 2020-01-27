Более четверти опрошенных россиян хотели бы иметь зарплату от 100 до 200 тысяч рублей. Однако по мнению специалистов, мечту об идеальной зарплате в настоящее время реализовать не получится.
Об этом в эфире НСН
По словам эксперта, перераспределяя доходы в пользу менее обеспеченных людей, мы могли бы добиться улучшения их положения уже в ближайшее время.
В этой связи директор Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил о необходимости социального выравнивания налоговой нагрузки на бедных и богатых.
Ранее NEWS. ru писал, что средняя желаемая зарплата по России — 92 тысячи рублей. При этом данные зависят от регионов. Так, жители крупных городов называли сумму в 102–104 тысячи рублей (Москва и Санкт-Петербург), в Новосибирске — 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей.
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