https://static.news.ru/photo/eed6d59e-4107-11ea-a1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более четверти опрошенных россиян хотели бы иметь зарплату от 100 до 200 тысяч рублей. Однако по мнению специалистов, мечту об идеальной зарплате в настоящее время реализовать не получится.

Об этом в эфире НСН рассказал доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон. По его словам, притязания россиян на более высокие зарплаты справедливы, но немедленно решить вопрос об их повышении по всей стране невозможно. Поскольку валовой внутренний продукт на душу населения в нашей стране в разы ниже, чем в Европе, а это определяется более низкой производительностью труда, отметил он.

По словам эксперта, перераспределяя доходы в пользу менее обеспеченных людей, мы могли бы добиться улучшения их положения уже в ближайшее время.

В этой связи директор Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил о необходимости социального выравнивания налоговой нагрузки на бедных и богатых.

Ранее NEWS. ru писал, что средняя желаемая зарплата по России — 92 тысячи рублей. При этом данные зависят от регионов. Так, жители крупных городов называли сумму в 102–104 тысячи рублей (Москва и Санкт-Петербург), в Новосибирске — 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей.