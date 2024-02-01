Экономисты из США выяснили, как внешность влияет на доходы NBER: наследственная красота может повлиять на уровень доходов

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Наследственные характеристики внешности могут повлиять на уровень доходов человека, заявили специалисты Национального бюро экономических исследований США (NBER). По словам экспертов, для проверки своей гипотезы они составили уравнение. В результате выяснилось, что унаследованные черты дают человеку преимущество даже в том случае, если он не получает помощи от богатых родителей.

Исследование основывается на анализе данных, проведенном экономистом Дэниелом Хаммермешем из Техасского университета в Остине и Анвэнь Чжаном из Бизнес-школы Адама Смита в Глазго. Специалисты рассмотрели результаты долгосрочного исследования, начатого еще в 1991 году. Оно позволило им подтвердить, что красота действительно может передаваться по наследству. На втором этапе они сравнили уровень доходов разных людей, делая акцент на том, насколько красивы участники исследования. В результате выяснилось, что в среднем дети красивых родителей получают на $2,3 тысячи в год больше.

Различия в красоте — лишь одна из причин неравенства среди взрослых людей, которое проистекает из частично наследственных физических черт, — подытожили ученые.

Экономист Михаил Беляев ранее рассказал, в каких случаях не стоит брать кредиты. По его словам, основной причиной не брать кредит является недостаточный доход. Он не позволит вовремя погасить задолженность. Также не следует брать кредиты ради импульсивных прихотей.