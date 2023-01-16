Экономист: Минфин справится с задачей повышения стипендий до уровня МРОТ Экономист Хачатурян: Минфин справится с задачей повышения стипендий до уровня МРОТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин России смог бы справиться с задачей повышения стипендий до уровня МРОТ, так как за 2022 год доказал способность справляться с любыми задачами и выполнять свои обязательства под давлением внутренних и внешних обстоятельств, рассказал РИАМО экономист Михаил Хачатурян. По его словам, если Совфед и Госдума одобрят соответствующую инициативу, ведомство сможет ее полноценно реализовать несмотря на трудности.

При этом экономист Екатерина Безсмертная уточнила, что ответить на вопрос, сможет ли российский бюджет выдержать существенное повышение стипендий, можно будет только после детального изучения финансово-экономического обоснования законопроекта. По ее словам, уже сейчас на бюджетной основе в очном формате учатся более 1,5 млн студентов, а стипендиальный фонд предусматривает средства на повышение выплат студентам. Даже несмотря на небольшой объем стипендий, ежегодно на них уходят миллиарды рублей, а повышение их до уровня МРОТ повысит эти расходы в несколько раз.

Надо понимать, что повышение базовой государственной академической стипендии до уровня МРОТ при сохранении действующего порядка формирования стипендиальных фондов увеличит эти расходы в несколько раз. Сможет ли выдержать федеральный бюджет повышение стипендий до уровня МРОТ, можно будет оценить только при детальном изучении финансово-экономического обоснования проекта, — заявила Безсмертная.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее заявил, что уже в этом году в Госдуму внесут доработанный законопроект, который установит стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ. По его словам, парламентарии постараются его принять, чтобы можно было предусмотреть средства в бюджете. Нилов считает, что нынешние стипендии «это и не стипендии, они что есть, что их нет». Размер стипендии должен быть мотивацией для студента.