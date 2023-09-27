Экономист указал на неэффективность мер по снижению цен на бензин Эксперт Демидов: нужно изменить налогообложение, чтобы цены на бензин снизились

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея о том, чтобы сначала поставлять бензин на внутренний рынок, а потом зарабатывать через экспорт, хороша лишь в теории, рассказал NEWS.ru независимый эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов. По его словам, если эта инициатива будет плохо реализована, то это может привести к очередному росту цен.

Идея о том, чтобы сначала поставлять бензин на внутренний рынок, а потом зарабатывать через экспорт хороша в теории, некоторые страны применяют ее на практике. Но здесь нужно понимать, как подобные меры будут организованы, например, каким образом будут распределяться квоты, кто и сколько будет поставлять на внутренний рынок, кто экспортировать. Если эта инициатива будет плохо реализована, то это приведет к тому, что небольшие компании будут поглощены более крупными. Это в свою очередь приведет к существенной монополизации рынка внутри страны, что также скажется на ценах для потребителей, — рассказал Демидов.

Эксперт отметил, что для решения проблемы с ценами на бензин, нужно менять налогообложение, иначе все инициативы будут иметь лишь временный успех. Пока же, по его словам, можно наблюдать лишь безуспешные попытки такого рода.

Ранее президент России Владимир Путин призвал поставлять топливо сначала на внутренний рынок и только потом зарабатывать на его продаже посредством экспорта. Он подчеркнул, что цены на топливо растут, несмотря на принятые меры. По его словам, потребителя, который ждет результатов, мало интересует, «что происходит в этих звеньях».