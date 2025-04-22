Экономист рассказал, стоит ли сейчас менять доллары на золото Доцент Григорьев посоветовал пока не избавляться от доллара и не скупать золото

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Золото дорожает, мировая финансовая система разрушается, а доллар кажется все более слабым, однако отказываться от американской валюты рано, заявил ПРАЙМ доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев. По его словам, доллар еще долго будет сохранять статус, к тому же он более ликвиден.

Эксперт также напомнил, что рубль укрепляется к доллару с момента победы Дональда Трампа на выборах в США. Есть вероятность, что это даст стимул улучшению отношений между странами и смягчению санкций.

Поэтому курс рубля к доллару будет крепким, пока текущий политический тренд не изменится. Или пока сами российские власти не начнут ослаблять рубль, поскольку слишком крепкий рубль снижает рублевый эквивалент экспортных доходов, особенно с учетом падения стоимости нефти, — отметил эксперт.

До этого Министерство финансов России сообщило, что направит на продажу золото и иностранную валюту в рамках бюджетного правила в объеме 35,9 млрд рублей. Ведомство уточнило, что соответствующие операции будут осуществляться до 12 мая.

Ранее стало известно, что запасы золота в российских банках на конец 2024 года оказались меньше 40 тонн. Это значение стало наименьшим за последние три года, максимум был зафиксирован в 2023 году.

Тем временем аналитики включили Россию в пятерку стран с крупнейшими золотыми запасами — на начало марта 2025 года ее резерв составил 2335,9 тонны на сумму $217,4 млрд. Лидером рейтинга остаются США (8133,46 тонны), за ними следуют Германия, Италия и Франция. В первую десятку также вошли Китай, Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды.