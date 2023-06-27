Россиянам рассказали, стоит ли ожидать повышения зарплат Экономист Беляев: с повышением МРОТ в России вырастут зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С учетом планируемого повышения размера пенсии, можно прогнозировать и роста зарплат, заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, основаниями для этого являются как минимум два фактора.

Во-первых, повысили МРОТ, значит, ниже этого уровня работодатель уже платить не может, отсюда возрастет и пенсионный фонд, потому что возрастет общий фонд заработной платы. Во-вторых, ставки заработных плат уже начинают расти, — сказал эксперт.

Он пояснил, что сейчас есть проблемы с наймом рабочей силы во многих отраслях, поэтому в ряде регионов достаточно серьезно повышается средний уровень заработка.

Экономист отметил, что это многим россиянам их заработок не позволяет еще покупать яхты и спортивные машины, но факт роста заработной платы в стране в номинальном выражении отрицать трудно.

Ранее сообщалось, что с 1 июля бюджетников, заводских рабочих, медиков, офисных сотрудников и работающих пенсионеров ожидает индексация зарплат. Бизнес-эксперт Юлия Корчагина-Озджан порекомендовала обращаться в профсоюз или к начальству, если прибавку по какой-то причине не сделали.