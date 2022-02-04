Экономист рассказал про новый способ увеличить пенсии россиянам

Существует множество способов увеличить размер пенсий в РФ, заявил доктор экономических наук Никита Кричевский. Он предложил направить все доходы от налогов на криптовалюту в Пенсионный фонд. По мнению эксперта за один год можно многое изменить в системе пенсионного страхования россиян. Об этом сообщает URA.RU.

У нас налог на доход от криптовалют составляет 30%. Так направьте все доходы, которые бюджет будет получать от крипты, в Пенсионный фон. Как деньги пенсионеров вы отправляете в ПФР, так и это отправьте, - рассказал Кричевский.

Он добавил, что есть масса вариантов, как менять пенсионную систему, отменять пенсионную реформу, вводить обязательный страховой стаж (30 лет).

Ранее правительство изменило правила выплаты пособий на детей от трёх до семи лет. Изменения, в рамках которых производится перерасчёт исходя из нового прожиточного минимума, вступили в силу 1 февраля. При оформлений пособия также будет проводиться комплексная оценка имущества.

Согласно опубликованному документу на сайте нормативно-правовых актов, при оценке имущества не учитывается жильё, земельные участки и транспорт, которые многодетные семьи получили и оплатили за счёт средств господдержки. При этом уважительной причиной «нулевого дохода» (семейный доход ниже прожиточного минимума) теперь считается непрерывное лечение более трёх месяцев.