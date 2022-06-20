Экономист рассказал, почему в России могут вырасти цены на авиабилеты Экономист Ордов: в России вырастут цены на авиабилеты с началом туристического сезона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост цен на авиабилеты в России можно ожидать на фоне повышенного спроса из-за старта туристического сезона, который традиционно начинается в летний период, заявил экономист Константин Ордов. В беседе с АБН он также уточнил, что негативным образом на стоимость билетов может повлиять рост пассажиропотока.

Рост пассажиропотока также может способствовать удержанию цен на нынешнем уровне. Высокий туристический сезон традиционно ознаменовывает рост цен на авиабилеты, — пояснил Ордов.

По его мнению, стоимость авиаперелетов может увеличиться только по определенным направлениям, это обусловлено дефицитом билетов в некоторые города или страны. Ордов напомнил, что на территории России многое также зависит от времени покупки билетов.

Экономист добавил, что, как правило, чем раньше куплено место в самолете, тем меньше его стоимость. При этом, считает эксперт, рассчитать точное изменение цены сложно, так как на стоимость билета влияет большое количество факторов.

Авиакомпании давно выбрали стратегию отстранения от топливного сбора. Они выносят его как дополнительную составляющую стоимости билета и предлагают либо оплачивать его отдельно, либо позволяют сэкономить на данной статье расходов, — резюмировал Ордов.

В период с 28 мая по 3 июня стоимость авиабилетов экономкласса в России в среднем выросла почти на 8%, свидетельствуют данные Росстата. Всего с начала года цены в этом сегменте увеличились на 13,1%. В ведомстве также сообщили об увеличении средней стоимости путевок в дома отдыха и пансионаты на 4,8%, в санатории — на 3,5% в конце мая — начале июня.