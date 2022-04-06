Экономист рассказал о манипулировании ценниками в магазинах

Многие магазины пользуются нестабильной экономической ситуацией, выкладывая ложный ценник на витрине или предлагая уточнять реальную цену товара на кассе, сообщил экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич. По его словам, подобные манипуляции незаконны и в некоторых случаях могут рассматриваться как мошенничество, пишет «Слово и Дело».

Манипулирование ценниками — это старая история. К сожалению, сегодня многие этим злоупотребляют. Умысел понятен. Обман с ценниками — это достаточно злобный трюк, но на самом деле он применяется массово, и ретейлеры по-настоящему много зарабатывают на этом. Бороться с этим непросто — потому что это происходит в массовом масштабе, — отметил специалист.

Бунич подчеркнул, что такие схемы работают из-за низкого правосознания общества. Так, разбираться с обманом пойдёт один человек из ста. При этом обманывать продавцы могут практически в каждом чеке. Людей надо учить совершать покупки, обращать внимание на все мелочи и трюки продавцов, добавил экономист.

Он также посоветовал в случае, если в магазине отказываются разобраться в ситуации, зафиксировать все факты правонарушения и обратиться в полицию. За несоответствие реальной цены товара той, что указана на ценнике, продавец может понести штраф.

Ранее сообщалось, что покупатели начали массово жаловаться в Роспотребнадзор на действия магазинов, которые завлекают покупателей заведомо заниженной ценой, а настоящую стоимость товара они узнают уже во время покупки. Количество жалоб на такую практику в последнее время значительно выросло на фоне сложной экономической ситуации. Эксперты указывают, что ценник является публичной офертой и продавец обязан продать товар по заявленной в нём стоимости.