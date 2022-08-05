Экономист рассказал, кто пострадает от осенней безработицы Экономист Капелюшников: у интегрированных в мировую экономику компаний возникнут проблемы

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От осенней безработицы прежде всего пострадают компании, которые интегрированы в мировую экономику и зависят от поставок из-за рубежа или иностранных технологий, рассказал доктор экономических наук Ростислав Капелюшников. Он также отметил, что после того, как компании исчерпают свои запасы, они не смогут содержать работников в режиме полного дня, что станет причиной оттока персонала, пишет «ФедералПресс».

Но вообще не стоит переживать: рост безработицы осенью — это нормальное сезонное явление, — заверил экономист.

Капелюшников добавил, что за время кризиса зарплата россиян снизилась на 6%. Доля сотрудников, которых перевели на сокращенный рабочий день, в отдельных регионах выросла на 25%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что безработица в России вырастет осенью. Он пояснил, что второй месяц подряд она остается на рекордно низком для страны уровне 3,9%, однако по ряду отраслей и предприятий уже отмечается рост неполной занятости. Министр призвал россиян не паниковать, так как ситуация находится под контролем.