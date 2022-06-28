Экономист рассказал, куда попадают просроченные товары из супермаркетов Экономист Кричевский: просроченные товары из супермаркетов попадают в кулинарию или в раздел социальных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Просроченные товары из супермаркетов попадают в кулинарию или в раздел социальных продуктов, заявил экономист Никита Кричевский «Царьграду». По его словам, так ради экономии делали ещё задолго до введения западных санкций.

«Царьград» — первая телекомпания, которая скажет об этом. Дело в том, что товары, близкие к просрочке или находящиеся на грани просрочки, очень часто идут в реализацию либо в кулинарию, либо как товары социальной группы, — сказал Кричевский.

Он добавил, что просроченное мясо может оказаться и в ларьке шаурмы.

23 мая стало известно, что россияне начали активнее покупать продукты с истекающим сроком годности, которые стоят дешевле. Как рассказала основательница интернет-магазина просроченных продуктов Анастасия Колчина, продажи растут с марта, а заказы для магазина, работающего в основном в Москве и Подмосковье, поступают из Санкт-Петербурга и из таких регионов, как Поволжье и Урал.

До этого национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с просьбой освободить от НДС торговые сети, если они передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Организация уверена, что эта мера позволит за пять лет сэкономить 1 млн тонн еды и накормить бесплатно 18 млн человек.