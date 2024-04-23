Экономист рассказал, когда в России ждать понижения ключевой ставки ЦБ Экономист Разуваев: ключевая ставка снизится в четвертом квартале 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевая ставка Центробанка снизится самое раннее в четвертом квартале текущего года, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев. По его словам, пока что ставка останется неизменной, если не будет «никаких потрясений».

Если не будет никаких потрясений, то ключевая ставка останется неизменной. В этом году ожидается нынешний курс рубля и доллара. Все стабильно и останется без изменений. Что касается понижения ключевой ставки, то этого стоит ожидать не раньше четвертого квартала. Пока что ставка останется такой, какая есть, — мечта вкладчиков. Ставки по вкладу выше инфляции, — сказал собеседник.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, чтобы ипотека соответствовала доходам российских граждан, она должна находиться на уровне 2–3%. По его словам, такие показатели наблюдаются в странах с развитой рыночной экономикой, однако это невозможно без изменения денежно-кредитной политики.

По мнению экономиста, Центробанк России «передергивает карты» при изложении фактов. Беляев отметил, что почти вся ипотека держится на льготной, семейной или арктической. Эксперт подчеркнул, что она не может быть по 6% даже для семейной, в таком случае на бюджет оказывается большая нагрузка.