Экономист рассказал, когда снизятся цены на продукты в России

Экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко рассказал, что цены в магазинах начали расти на фоне ажиотажного спроса на продукты. По его словам, когда спрос снизится, начнёт снижаться и стоимость товаров, пишет «360».

Зайченко отметил, что цены на товары в магазинах объясняются так называемой общей инфляцией. Он объяснил, что если импортный продукт вырос в цене, то и стоимость отечественных товаров начинает расти, так как производители не хотят терять свою выгоду.

Спрос поднимает цены. Когда люди так активно перестанут себя вести в магазинах, цены начнут снижаться, — сказал экономист.

Он уточнил, что искусственную инфляцию создают сами покупатели, беря не одну пачку гречки, к примеру, а сразу три. Стоимость товаров также начнёт падать при укреплении рубля. Когда цифра дойдёт до психологической отметки 100 рублей или чуть меньше, тогда произойдёт постепенное снижение цен в магазинах.

Ранее крупные федеральные и региональные торговые сети получили уведомления от производителей кондитерских изделий с требованиями повысить отпускные цены на их товары в среднем на 25% с сегодняшнего дня, причём кондитерские изделия российского производства должны подорожать значительнее, чем зарубежные.