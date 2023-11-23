Экономист рассказал, как возродить заброшенные деревни Экономист Тюрин: для возрождения деревням нужны рабочие места и инфраструктура

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Сегодня в России около 25 тысяч сельских населенных пунктов не имеют постоянного населения, то есть считаются заброшенными, сообщает KP.RU. В беседе с изданием сопредседатель экспертного совета по локальной экономике при Госдуме Глеб Тюрин рассказал, что возродить такие деревни могут миллионы уставших от городской жизни россиян, но для этого на селе нужны рабочие места и необходимая инфраструктура.

Не одна семья, а сразу тысяча должна прийти на землю, а власти им должны во всем помогать: <...> строить дома, школы, больницы. Вот вам и занятость, и доходы, и налоги. Можно отработать это на нескольких пилотных проектах, а потом распространить на всю страну, — предложил экономист.

По его словам, продажа пустующих домов может стать частью этого процесса. Пока же тех, кто отваживается переехать в деревню — единицы. Помимо отсутствия работы, они сталкиваются с бездорожьем, необходимостью провести свет, воду и газ. Между тем, как считает эксперт, наполнение сельской местности людьми является для России вопросом выживания, в том числе и с демографической точки зрения.

Повысить рождаемость можно за счет тех, кто живет в небольших городах и в сельской местности. Но они должны иметь достаток, работу, жилье. Это должны быть красивые уютные городки, окруженные красивыми и уютными деревнями. <...> Требуются стратегические решения, — подчеркнул Тюрин.

Ранее сообщалось, что правительство России готовит законопроекты, устанавливающие критерии заброшенности земельных участков в СНТ. При этом документ не подразумевает поголовного изъятия собственности нарушителей.