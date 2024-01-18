Экономист рассказал, как «Слово пацана» отражает реальность России Экономист Аузан: сериал «Слово пацана» отразил тенденцию закрытости России

Фото: Пресс-служба Wink

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» отражает некий культ закрытости, который присутствует в России, заявил в интервью РБК декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. По его словам, в стране, как и в сериале, есть поляризация, когда люди делятся на своих и чужих.

А пацанство — вот, конечно: вот свои, вот чужие. Чем они отличаются — это очень трудно сказать. <...> Вот своим все, а чужих не пускают. Ни во двор, ни на рынок, ни в технологию. И, поскольку это есть ощущение в стране и есть процесс, я думаю, на это легло вот это, я бы сказал, историческое воспоминание про совсем другие времена и совсем другие причины, — уточнил Аузан.

Эксперт добавил, что видит опасность не в культе пацанской жизни, а в разъединении страны. Аузан выразил мнение, что главным препятствием для развития государства является разобщенность.

Ранее исполнительница одной из главных ролей в сериале «Слово пацана» Анна Пересильд выступила против продолжения проекта. Актриса заявила, что кинолента должна остановиться на пике успеха и поэтому второй сезон сериалу не нужен.

Девушка отметила, что если запускать второй сезон, то, вероятно, с новыми героями. Однако зрители полюбили и привыкли к персонажам первой части «Слова пацана». И, скорее всего, не обрадуются кардинальной замене героев, уточнила Пересильд.