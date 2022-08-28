Экономист рассказал, как распознать подделку в интернет-магазине Экономист Егармин перечислил признаки подделки товара в интернет-магазине

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин предупредил, что покупатели рискуют приобрести подделку в интернет-магазине, польстившись на низкую цену. Низкая цена, по его словам, это верный признак подделки, пишет радио Sputnik.

Чтобы не попасть впросак, нужно, в первую очередь, смотреть на стиль сайта магазина и стоимость товара.

Подделки продают, как правило, магазины-однодневки: какое-то количество людей обманули, домен закрывают. Поэтому магазины, которые торгуют подделками, обычно похожи друг на друга, так как используют стандартные шаблоны сайтов, — рассказал эксперт.

Еще одним признаком обмана покупателей Егармин назвал предложение продавца оплатить покупку наложенным платежом. Специалист отметил, что именно поддельщики чаще всего используют торговлю наложенным платежом.

Это такой распространенный способ обмана, когда вы покупаете товар, а в посылку кладут в лучшем случае подделку, а в худшем случае могут отправить и кирпич, такое тоже бывает, — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что цена ввезенных в Россию по параллельному импорту смартфонов iPhone за последний месяц уменьшилась на 30%. Это связано с укреплением рубля.