Экономист рассказал, как утильсбор для электроники повлияет на цены Экономист Кульбака: утильсбор на импортную электронику приведет к росту цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение в России утилизационного сбора для импортной электроники неминуемо приведет к росту цен на планшеты, смартфоны и другие гаджеты, заявил в беседе с «360» экономист Николай Кульбака. По его словам, от подобных мер всегда страдают конечные потребители. Сбор пока не ввели, но такие планы есть.

Это фактически пополнение бюджета за счет населения. Смысл очень простой — сделать так, чтобы цены выросли. <...> Когда человек покупает по более высокой цене смартфон, он думает, что виноваты продавцы, — высказал мнение эксперт.

Он также заявил, что импортозамещение в этой отрасли пока что развито недостаточно и отечественная электронная продукция в обозримом будущем не сможет заменить мировые бренды. Отечественных смартфонов нет вообще, подчеркнул специалист.

В свою очередь эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко высказал в беседе с изданием противоположную точку зрения, назвав введение утильсбора на импортную электронику логичным и оправданным.

У производителей мировой техники единые технологические регламенты практически отсутствуют. <...> Электроника от мировых производителей может содержать практически любые компоненты, всю таблицу Менделеева. И соответственно, утилизация этих устройств действительно оказывается гораздо дороже, чем унифицированных приборов, — заявил эколог.

По его словам, сегодня эти расходы берет на себя государство, а введение утильсбора переложит финансовую нагрузку на производителей. Рыбальченко также рассказал, как пользовался российским смартфоном за полторы тысячи рублей, имеющим «последний 12-й Android». При этом 8 февраля вышла 14-я версия этой операционной системы.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов рассказал, что в России могут ввести утилизационный сбор для импортной электроники. При этом сенатор отметил, что сперва необходимо наладить отечественное производство. По мнению авторов инициативы, это поможет привлечь дополнительные средства в госбюджет и расчистит рынок от иностранных конкурентов, придав стимул для развития российских высокотехнологичных компаний.