Экономист рассказал, что поможет России не погрузиться в мировой хаос Экономист Бобровский: не погрузиться в мировой хаос России поможет ее независимость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мир находится на границе слома старой системы, после чего может наступить время перемен, считает экономист Алексей Бобровский. В разговоре с ИА SM.News он отметил, что не погрузиться в мировой хаос России поможет ее независимость от других стран. Так, на данный момент у России есть энергетика, военная независимость и продовольственная защищенность. Кроме того, благодаря предкам страна не нуждается в различных ресурсах и занимает большую территорию, подчеркнул эксперт.

Мы получим такой мировой хаос. Темные века. Мы с этим, по идее, должны справиться. <...> У нас есть энергетика, у нас есть военная независимость, мы в стадии обретения финансовой независимости. У нас есть продовольственная безопасность. У нас большая территория, и ресурсами мы здесь не обделены. Спасибо нашим предкам, — отметил Бобровский.

Экономист уточнил, что сейчас перед Россией стоит задача создания культурного суверенитета. По его мнению, все остальное у государства есть. В мире мало стран, которые обладали бы такой независимостью, заключил Бобровский.

Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси в телефонном разговоре ранее согласились, что однополярный мир исчезает. По их словам, этому способствовала бдительность народов и стран, придерживающихся суверенитета.