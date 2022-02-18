Экономист рассказал, чем Россия способна ответить на санкции США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центрах госуслуг появились криптокабинки, где можно оформить загранпаспорт сроком на 10 лет. Как сообщается на сайте портала «Мои документы», для получения услуги можно записаться на портале mos.ru. Устройство отсканирует документы, примет отпечатки пальцев и сделает фото. Готовый документ можно будет забрать на приёме у специалиста.

Москвичи получат паспорт через месяц, гости столицы, в том числе имеющие регистрацию по месту пребывания в Москве, — через три месяца, — отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что Минцифры заключило...