Экономист раскрыла, кому увеличат выплаты с 1 февраля Иванова-Швец: пособие по безработице с 1 февраля начнут индексировать ежегодно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 февраля в России планируется вводить ежегодную индексацию пособий по безработице, сообщила доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Людмила Иванова-Швец, передает агентство «Прайм». Ранее ежегодной индексации пособий безработным в России не проводилось. Закон «О занятости» устанавливал лишь условия начисления пособия в зависимости от средней заработной платы работника.

С 1 февраля пособие по безработице будут индексировать ежегодно. Это пособие может быть предоставлено максимум на год, а максимальная сумма составляет 12 792 рубля в месяц, — отметила Иванова-Швец.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что с 1 января в России на 18,5% увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он составляет 19 242 рубля. На 7,5% проиндексирован размер страховой пенсии по старости и инвалидности. Увеличение коснется неработающих пенсионеров, граждан с инвалидностью, военных с гражданскими выплатами и лиц, потерявших кормильца.

С 1 января начал работать закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.