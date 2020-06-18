Экономист раскрыл схему раскрыл схему противников «налога для богатых»

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В проблеме социального неравенства чиновники и толстосумы готовы не решать её, а манипулировать сознанием людей. Такое мнение высказал экономический обозреватель телеканала «Царьград» Юрий Пронько.

При этом, подчеркнул он, в этом задействованы «придворные СМИ», которые пытаются влиять на общественное мнение.

Дескать, новый повышенный НДФЛ ударит по «среднему классу», сообщают источники в правительстве и близкие к ним СМИ. Это ложь! — цитирует Пронько сайт телеканала.

Обозреватель указал на то, что подобными выпадами дискуссию пытаются увести от темы социальной справедливости, когда богатые должны платить больше бедных. Это — способ убрать богатых из-под удара.

Пронько отметил, что россиянам «забывают» рассказать, что повышение НДФЛ для людей с зарплатами более 2-3 млн рублей в год коснется только 4% населения страны.

При этом, по мнению обозревателя, правительство, открестившись от обсуждения повышенной ставки НДФЛ для состоятельных россиян, показало, что «контора [Антона] Силуанова против социальной справедливости в России».

Минфин рулит, — резюмировал Юрий Пронько.

Вопрос введения в России прогрессивной шкалы подоходного налога обсуждается не впервые. В кабмине идея повысить ставку НДФЛ для состоятельных граждан витает с 2018 года, тогда речь шла о тех, кто зарабатывает от 7-10 млн рублей в год.

Одно из последних публичных предложений в этой сфере прозвучало в начале марта 2020 года, незадолго до введения масштабных ограничений из-за коронавируса и на старте финансового кризиса. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что в России надо ввести прогрессивный подоходный налог для людей с очень высокими заработками и поднять НДФЛ для богатых до 20–25%. Состоятельными он предложил считать тех, кто зарабатывает от 500 тысяч рублей в месяц.

О том, что в правительстве и администрации президента вернулись к обсуждению этой темы, СМИ сообщили в середине июня. По имеющимся данным, сейчас идёт обсуждение идеи поднять сбор с 13% до 15%. Обеспеченность, как предполагается, будет начинаться от планки в 2–3 млн рублей в год.

При этом, по некоторым данным, обсуждается и вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.

Несмотря на то, что в правительстве информацию о реанимированной дискуссии не подтвердили, во всех фракциях Государственной думы идею о возможном повышении ставки НДФЛ для людей с высокими доходами поддержали, хотя и разошлись в оценках состоятельности и во взглядах на максимальную процентную ставку.

В Совете Федерации идею введения в России прогрессивной шкалы подоходного налога назвали своевременной и справедливой. Первый замглавы комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сделал особый упор на необходимости обнулить ставку НДФЛ для людей с невысоким достатком.

Впрочем, есть и противники преобразований. Так, экономист Максим Кривелевич высказал мнение, что из-за новой системы налогообложения в России может исчезнуть средний класс, так как годовой доход в 2-3 млн рублей специалисты не считают высоким достатком.

По мнению руководителя аналитического управления Федеральной налоговой службы России Валерия Засько, повышение налогов для богатых не решит проблемы социальной справедливости. По словам эксперта, бюджет от такой меры будет получать «копейки».

При этом, по подсчётам доцента кафедры экономической статистики Российского экономического университета Ольги Лебединской, в случае обнуления ставки НДФЛ для граждан с низким уровнем дохода бюджет страны может недосчитаться 1,3 трлн рублей.

В свою очередь бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что прогрессивная шкала налогообложения является «нормой для всех развитых стран». Однако, подчеркнул он, в большинстве из них размер НДФЛ изменяется в зависимости от типа дохода и целей дальнейшего его использования. По его словам, возможность изменений появится только при условии уменьшения страховых платежей Единого соцналога.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году депутаты Госдумы отклонили сразу два законопроекта об увеличении ставки НДФЛ для обеспеченных россиян. Фракция «Справедливая Россия» предлагала поднять подоходный налог до 18% для тех, кто в год зарабатывает более 24 млн рублей, а КПРФ считала правильным снизить налоговую нагрузку на людей с доходом менее 100 тысяч рублей до 5%, а с остальных взимать по повышенной ставке.

Сейчас в России действует так называемая плоская шкала НДФЛ в 13%.