Экономист раскрыл причины роста количества должников по кредитам Экономист Кульбака: рост должников по кредитам связан с низкими доходами

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Рост количества должников по кредитам в России связан с низкими доходами россиян, заявил экономист, аналитик Николай Кульбака. Комментируя ситуацию «360», эксперт отметил, что еще одной серьезной причиной является очень высокая финансовая неграмотность. По его словам, бороться с этой ситуацией сложно из-за данных факторов.

У нас огромное количество людей, которые являются должниками <...> их количество растет, к сожалению, и бороться с этим очень сложно, потому что здесь складываются две вещи: крайне низкие доходы у людей и очень высокая финансовая неграмотность, — пояснил Кульбака.

Экономист подчеркнул, что повышение кредитной ставки никак не изменит ситуацию: процент людей, которые берут в долг у финансовых организаций, не снизится. По его словам, россияне берут кредиты, потому что им просто не хватает денег на жизнь, а закредитованность, как и количество должников, продолжат расти.

Людям же надо на что-то жить. Поскольку доходы у людей не растут, то тенденция будет к росту задолженности, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в период с января по сентябрь 2023 года на рассмотрении в Федеральной службе судебных приставов находилось более 21,1 млн исполнительных производств о взыскании долгов с физлиц в пользу банков. Этот показатель вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.