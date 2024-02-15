Экономист раскрыл, кто чаще всего становится жертвами мошенников Экономист Беляев: тревожные люди часто становятся жертвами мошенников

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Жертвами мошенников часто становятся тревожные люди, предупредил экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что это связано с тем, как злоумышленники действуют: обычно аферисты запугивают своих потенциальных жертв и специальными психологическими методиками вводят в то состоянии, когда человек готов перевести денежные средства.

Наиболее часто на удочку злоумышленников попадают люди с повышенной тревожностью. Потому что в основном мошенники начинают с запугивания человека. Потом по специальным психологическим методикам выводят его на то состояние, когда он готов переслать куда-то свои средства, — пояснил экономист.

Также среди пострадавших от рук аферистов встречаются ведомые люди, привыкшие полагаться на какой-либо ориентир. Кроме того, в группу риска входят люди с повышенной дисциплинированностью. Беляев уточнил, что такое качество часто означает привычку работать по команде.

Таким людям дается задание командным голосом, например сказать код из СМС или перевести деньги. И они, как сверхответственные граждане, начинают все выполнять, — заключил экономист.

Эксперт управления противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России по ЦФО Рима Стрелкова ранее предупредила, что мошенники все чаще крадут деньги через онлайн-квесты и игры. По ее словам, целевой аудиторией аферистов в этих случаях являются подростки, а в основе схемы обмана лежит классическая финансовая пирамида.