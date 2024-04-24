Стало известно, как в России решили вопрос с продажей просроченной молочки В России с 1 мая нельзя будет купить просроченные молочные продукты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России с мая начнет действовать специальная программа, которая не позволит пробить на кассе молочную продукцию с истекшим сроком годности, сообщает «КП». Отмечается, что новинка уже работает в тестовом режиме в ряде магазинов из крупных сетей.

По данным издания, покупатель сможет определить срок годности как на кассе самообслуживания, так и на стандартной. При этом пробить товар не получится — на кассе появится табличка «вызов консультанта», а дальнейшие операции до его вмешательства будут заблокированы. Кроме того, для удобства покупателей создано приложение «Честный знак». После скачивания потребуется навести телефон на особенный квадратный знак маркировки, и, если товар еще укладывается в параметры, загорится зеленый свет. В противном случае на экране появится красный свет с указанием причин «проблем» с товаром.

Издание также подчеркивает, что маркировка в виде квадрата на молочной продукции уже функционирует несколько лет, поэтому нареканий в работе системы не должно возникнуть. В этом коде содержится основная информация о товаре.

Ранее в РФ подготовили законопроект о штрафах до 1 млн рублей за ненадлежащие качество продуктов при фудшеринге — передаче продуктов нуждающимся слоям населения. Штрафы кратно возрастают, если после употребления продуктов кто-либо пострадал.