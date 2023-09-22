Экономист раскритиковал идею создать «социальные полки» в магазинах Экономист Андрианов: компании не согласятся на создание «социальных полок»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ни одна компании не согласится на организацию «социальных полок» в магазинах с бесплатными товарами для пенсионеров, уверен доцент кафедры ИЭ ГУУ, эксперт Госдумы РФ, академик РАЕН Константин Андрианов. В беседе с РИАМО он раскритиковал данную идею и назвал ее полнейшей утопией. Экономист также подчеркнул, что, если бы это было реализуемо, на полках появлялись бы товары не лучшего качества.

Полки с бесплатными товарами не лучшего качества выглядели бы как подачка и оскорбление для пожилых людей, — заявил эксперт.

Андрианов высказался и об идее организовать социальные рынки. Экономист напомнил, что в Москве уже давно работают «Ярмарки выходного дня» с льготными условиями для фермеров. При этом товары, которые там продаются остаются недоступными для пенсионеров из-за цен, которые редко бывают ниже магазинных.

Это не решает проблему обеспечения пенсионеров, цены на этих ярмарках для большинства наших пожилых людей не особо доступны и совсем не ниже, чем в торговых сетях, — заключил Андрианов.

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ ранее призвали власти просчитать дополнительные меры обеспечения пенсионеров продовольствием. Они предложили создать полки с бесплатными товарами, сертификаты на цифровом рубле и социальные рынки.