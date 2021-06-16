Экономист призвал форсировать вакцинацию вместо «собянинских» ограничений

https://static.news.ru/photo/d26df548-ceb6-11eb-8cd9-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Вместо жёстких противоэпидемических ограничений необходимо форсировать процесс вакцинации бюджетников и сотрудников компаний, выполняющих подряды государственных структур. Такое мнение в интервью NEWS.ru озвучил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Жёсткие собянинские мероприятия экономически сейчас недопустимы. Они могут быть сколь угодно правильными в актипандемическом смысле, но в таком случае встаёт вопрос: «А чего же тогда вы не проводите обязательную вакцинацию?» Вакцина есть, пункты вакцинации развёрнуты. Значит нужно что делать? Нужно форсировать процесс административными методами, а не методами остановки экономики, — считает Колташов.

Также экономист не исключает необходимости ограничения выезда не прошедших вакцинацию россиян «в Евросоюз, Северную Америку и Индию».Кроме этого, убеждён Колташов, «необходим процесс «форсирования вакцинации мелкобуржуазных и средних слоёв, которых не „поймать“ гребёнкой принудительной вакцинации бюджетников и работников подрядных для бюджетных структур компаний».

Сами эти средние слои часто бывают covid-скептиками и «наплевателями», — предполагает Колташов.

Он уверен, что сейчас антикоронавирусные мероприятия в самом их жёстком формате надо отождествлять не с пандемией, как таковой, а с падением экономики в марте 2020 года, когда подобные меры были возможными, потому что «рухнули мировые цены на нефть и мировая торговля „легла“, а специально „укладывать“ экономику для проведения радикальных мер неправильно».

Если бы ограничения не были тогда введены, то с одной стороны это разогнало пандемию, а с другой — кризис бы всё равно был. А сейчас, когда на восстановление нашей экономики работают важные процессы на мировом рынке. прибегать к радикальным мерам борьбы с COVID-19, не считаясь с экономическими потерями, особенно в сервисной и туристической сфере, на мой взгляд, не рационально, — резюмировал Василий Колташов.

Ранее представители туриндустрии выразили обеспокоенность противоэпидемическими мерами властей, призванными остановить очередную волну заболеваемости COVID-19 в Москве, Петербурге и других популярных направлениях внутреннего туризма. Бизнесмены опасаются снижения турпотока из-за возможной отмены массовых мероприятий вроде праздника выпускников «Алые паруса» в северной столице. На этом фоне, а также из-за закрытия Турции, курорты Крыма и Краснодарского края столкнулись с таким наплывом отдыхающих, что там не только на порядок выросли цены, но и начались «пробки» в аэропортах.

На фоне резкого роста новых случаев COVID-19 в Москве столичный градоначальник Сергей Собянин принял решение сделать нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты. На всю страну эти меры не распространяются.

О введении новых ограничений заявил также губернатор Петербурга Александр Беглов. Власти Северной столицы при этом отказались отменять матчи чемпионата Европы по футболу.