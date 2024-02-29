Экономист предупредил о серьезных рисках в налоговой амнистии для бизнеса Беляев: малый и средний бизнес не должны служить уловками для ухода от налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприятия малого и среднего бизнеса не должны служить уловками для ухода от уплаты налогов, заявил экономист Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru финансовый аналитик отметил, что некоторые компания специально дробят свое производство на отдельные участки, называя их малым бизнесом, чтобы попасть под льготное налогообложение.

Я не уверен, что предприятия малого и среднего бизнеса должны служить уловками для ухода от налогов. Или как у нас иногда изящно это называют — оптимизацией налогов. Некоторые компании специально дробят свой производственный цикл на отдельные участки, и называют их малым бизнесом, чтобы подстроить под льготное налогообложение. В таком случае, считаю, что государство не должно это поддерживать и поощрять, — считает собеседник.

Беляев добавил, что малый и средний бизнес гибкий и динамичный, он обеспечивает работой достаточное количество населения России и позволяет проявить свою творческую инициативу. Однако такую предпринимательскую деятельность нельзя рассматривать отдельно от всей экономической системы, считает эксперт.

Здесь я согласен с Владимиром Путиным. Однако малый и средний бизнес нельзя рассматривать отдельно от всей экономической структуры. Часто упускают из виду, что предприятия малого и среднего бизнеса обслуживают крупные предприятия, что позволяет большим компаниям экономить на издержках, — заключил Беляев.

Ранее президент РФ поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных организаций, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Глава государства в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что для таких компаний не должно быть никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды.