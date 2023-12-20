Экономист предупредил о рисках оплаты на кассах самообслуживания Экономист Беляев: на кассах самообслуживания можно случайно пробить товар дважды

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При использовании касс самообслуживания существует риск пробить товар дважды, предупредил кандидат экономических наук Михаил Беляев. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что многие покупатели замечают ошибку только после оплаты. Кроме того, иногда товар может не отсканироваться, это чревато проблемами с охраной.

Может быть чисто человеческий фактор, когда ошибается сам покупатель. Например, он попытался отсканировать товар, а тот не пробился или случайно прошел два раза. В первом случае у покупателя могут возникнуть проблемы с охраной, когда он начнет выходить из магазина и запищит рамка. Во втором — итоговая сумма чека окажется выше, чем ожидалось, — пояснил экономист.

Иногда покупатель не замечает, что на кассе до этого уже пробивали товар и не закрыли чек, и оплачивает не только свои покупки, но и чужие. Эксперт посоветовал обратиться к персоналу с просьбой вернуть денежные средства. Он отметил, что такая операция потребует времени, а в некоторых ситуациях и нервов. Беляев заключил, что при использовании касс самообслуживания важно оставаться внимательными, чтобы не столкнуться с проблемами.

Экономист ранее напомнил, что банковскую карту могут заблокировать, если три раза подряд неправильно ввести ПИН-код при покупке или при использовании банкомата. Он добавил, что причиной блокировки также может стать сомнительный перевод.