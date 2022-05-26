Экономист предсказал рост цен на металлические изделия в России Экономист Медведев предсказал рост цен на металлические изделия в России

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Изделия, при производстве которых используется металл, в скором времени могут подорожать в России, так как снижение цены обычно обусловлено массовостью производства, считает финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков ученый-экономист Павел Медведев. Он предположил, что металлурги в скором времени попросят правительство поддержать отрасль субсидиями, пишет INFOX.ru.

Я думаю, что в конце концов металлурги будут просить правительство просто их поддержать [субсидиями]. Чтобы им не пришлось распускать своих сотрудников. Надо сказать, что за последние 20 лет российская металлургия продвинулась очень далеко вперед, — отметил Медведев.

По его словам, без российского металла невозможно производить автомобили марки Mercedes. Экономист подчеркнул, что было бы жаль потерять потенциал отечественной металлургии.

Надеюсь, рано или поздно от санкций удастся отбиться, потому что возрождать потенциал будет очень тяжело, — резюмировал Медведев.

Ранее Алексей Сентюрин, исполнительный директор ассоциации «Русская сталь», заявил, что укрепление позиций рубля и высокие налоги могут привести к большим убыткам и падению производства стали в России. По его словам, отрасль уже несет потери и если власти не предпримут каких-либо действий, на предприятиях придется сокращать персонал и производство.