Экономист предсказал резкий рост цен на продукты

https://static.news.ru/photo/7d5dac88-38ca-11eb-b74b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пандемия коронавируса приведёт к резкому скачку цен на продукты. Об этом заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.

Из-за пандемии доходы упали больше чем на 10%, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021-й год... В категории бедных граждан уже 50% доходов уходит на продовольствие, — цитирует его НСН.

Эксперт отметил, что под угрозой находится сфера общественного питания. Если раньше в России около 20% доходов богатых семей уходили на кафе и рестораны, то теперь это 3-4%. Малообеспеченные люди вообще перестали ходить в такие заведения.

По мнению Узуна, России хватит ресурсов, чтобы справиться с мировым продовольственным кризисом. Он пояснил, что стране достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объёмы экспорта.

Как писал NEWS.ru, цены на повседневные товары и продукты за год выросли на 14%, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир». Особенно оптовые цены на лососевые в центральных регионах страны выросли на 1,6–2% перед Новым годом. В список анализируемых товаров вошли мясо и рыба, сыр, молоко, варёная колбаса, яйца, сосиски и другие повседневные вещи.