Экономист потребовал от пенсионных реформаторов вернуть украденное у народа

https://static.news.ru/photo/eb7e248c-f1a7-11ea-bfec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инициаторы пенсионной реформы должны вернуть россиянам всё, что украли у них, воплотив придуманные ими нововведения в жизнь. Такое требование выдвинул экономический обозреватель Юрий Пронько.

Так экономист прокомментировал законопроект «О гарантированном пенсионном продукте», в котором чиновники «гарантируют сохранность долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства».

Господа, вначале верните то, что украли («заморозили») у нас (накопления составляют несколько триллионов рублей), — цитирует «Царьград» возмущение Пронько, обнародованное в Telegram.

Обозреватель подчеркнул, что «начинать новую реформу с наглого обмана, мягко говоря, непорядочно».

Ранее стало известно, что власти и экономисты сейчас активно обсуждают проект так называемого гарантированного пенсионного продукта. Документ предполагает добровольное подключение жителей страны к отчислениям на будущую пенсию и строгую сохранность долгосрочных накоплений граждан.

В начале августа, как писал NEWS.ru, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал вернуться к «дореформенному» возрасту выхода на пенсию — в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Аргументировал он это тем, что правительство, при котором проводилась пенсионная реформа, впоследствии ушло в отставку.