Экономист рассказала, какие выплаты увеличатся с 1 февраля 2022 года

В России с 1 февраля вырастет размер нескольких пособий. В частности, увеличится единовременное пособие при усыновлении детей. Если речь идёт о приёмном ребёнке старше семи лет, инвалиде или усыновлённых братьях и сёстрах, в этом случае выплата составит 156 429 рублей, сообщила агентству ПРАЙМ доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. Она также отметила, что все российские семьи, вне зависимости от уровня дохода, единовременно при рождении ребёнка с 1 февраля смогут получить 19 981 рубль.

Помимо декретных выплат и ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до полутора лет предусмотрено и ежемесячное пособие до трех лет, — заявила Сорокина.

Она отметила, что размер максимального «декретного» пособия составит 360 164 рубля за 140 дней. Максимальная выплата по уходу за первым ребёнком — 31 282 рубля, минимальная — 7493 рубля.

Кроме того, пособие будут получать супруги и дети призывников. По словам экономиста, беременная женщина, будучи женой призывника, сможет рассчитывать на единовременную выплату в размере 32 420 рублей, а мама или опекун ребёнка — 13 895 рублей.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что с 1 февраля по поручению президента на 8,4% будут проиндексированы социальные выплаты. Премьер отметил, что будет повышен размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, Героям России и пострадавшим на производстве.

Ранее кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Курганского филиала Института экономики УрО РАН Николай Кремлёв заявил, что пособия и пенсии должны индексироваться минимум на 9% в соответствии с Конституцией. По его словам, в первую очередь нужно увеличить размер социальных выплат гражданам с инвалидностью и семьям с детьми.