Экономист опроверг готовность россиян к повышению налогов

https://static.news.ru/photo/9c53c670-c79c-11eb-9145-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опрос, проведённый государственной компанией ВЦИОМ, не отражает готовность россиян платить больше налогов ради улучшения качества жизни малоимущих. Такими выводами поделился экономист Дмитрий Прокофьев, передают «Новые Известия».

Он обратил внимание на вопрос, заданный респондентам. Людей не спрашивали, готовы ли они платить больше, их спрашивали, согласны ли они, что «налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг». В результате 54% опрошенных выбрали этот вариант как наиболее точно отражающий их мнение из предложенного списка.

Видите разницу? Это не 54% россиян «согласны с увеличением налогов в пользу бедных». Это 54% «бедных людей» просят «поддержки в виде бесплатных услуг», — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что исследование проводили ещё 2 марта, однако его результаты опубликовали только во время проведения Петербургского международного экономического форума.

Это значит, что налоги повысят — и сделают вид, что вы сами об этом просили. Да и денег-то бедным не дадут. «Бесплатные услуги» пообещают в лучшем случае, — заключил он.

Накануне ВЦИОМ сообщил, что большая часть россиян согласна платить более высокие налоги, если государство будет больше поддерживать бедных граждан. При этом 28% респондентов считают, что налоги должны быть как можно меньше, это позволит каждому распоряжаться деньгами наилучшим для него образом.

Спор о высоте налогового бремени россиян идёт многие годы. Сторонники позиции о низком налогообложении напоминают о ставке НДФЛ, которая ниже, чем в большинстве стран мира. С другой стороны, граждане и эксперты напоминают о взносах в Пенсионный фонд (22% от зарплаты), в Фонд социального страхования (3,1%), в Фонд медицинского страхования (5,1%), а также НДС (20% от стоимости продаваемого товара), акцизы, лицензии и специальные налоги.