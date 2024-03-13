Экономист оценил последствия повышения НДФЛ в России Экономист Разуваев: повышение НДФЛ не сильно отразится на прибыли россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повышение подоходного налога не сильно отразится на прибыли россиян, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев. По его мнению, правительство выбрало «щадящий» режим увеличения НДФЛ.

Для увеличения расходов бюджета сначала необходимо повысить налоги. При этом власти выбрали весьма щадящий режим, на мой взгляд. По некоторым данным, ставки могут вырасти до 15–20%. В Европе налоги намного выше. Так что такое решение не сильно отразится на прибыли россиян, — отметил собеседник.

При этом Разуваев обратил внимание на «два смущающих момента». Он отметил, что налоги не повышаются для самозанятых. Кроме того, продолжил эксперт, не стоит забывать о серых зарплатах. Как напомнил экономист, общая сумма «теневых» средств сопоставима со всеми расходами федерального бюджета, о чем заявляли представители власти.

Тогда и с этой группы граждан нужно брать деньги. Иначе просто нечестно повышать налоги одним, когда другие вообще ничего не платят, — резюмировал аналитик.

Ранее стало известно, что правительство приступило к работе над совершенствованием комплекса фискальных мер, которые анонсировал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Отмечается, что снижения начальной ставки НДФЛ 13% среди рассматриваемых мер нет.

Предполагается, что изменения разобьют на несколько групп. Так, первая коснется работы над системой НДФЛ — в частности, рассматривается вариант введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. По предварительным данным, Минфин намерен повысить этот сбор, но на сколько, не уточняется.