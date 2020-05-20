Экономист оценил идею властей об упрощении досрочного выхода на пенсию

https://static.news.ru/photo/b24a1414-9a81-11ea-8ee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива Минэкономразвития о смягчении условий досрочного выхода на пенсию является адекватной мерой поддержки людей предпенсионного возраста в кризис. Такого мнения придерживается экономист Константин Юрченко.

Он пояснил, что в России прогнозируется значительный рост числа безработных. Позволив предпенсионерам раньше выйти на заслуженный отдых, власти тем самым сократят количество людей, оставшихся без работы.

При этом эксперт отметил, что предложение МЭР более эффективно с социальной точки зрения, нежели с экономической.

Власти в какой-то степени готовы признать, что они ошибочно поступили в 2018 году, проведя пенсионную реформу. Сейчас они готовы немного отступить назад, — сказал он URA.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, предложение МЭР касается тех граждан, которые потеряли работу за три года до выхода на пенсию. При этом обязательным условием является наличие страхового стажа, составляющего 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.