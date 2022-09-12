Экономист объяснил, почему люди покупают жилье в подвальных помещениях Экономист Саяпин: люди покупают апартаменты в подвальных помещениях от безысходности

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В крупных городах на рынке первичной недвижимости впервые в истории появились апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. Как рассказал «Радио 1» экономист Александр Саяпин, студии в подвальной части здания, в некоторых случаях без окон или под крышей, предлагается приобрести по цене от 1,5 млн рублей. Эксперт отметил, что люди приобретают такую недвижимость от безысходности, так как лучшее жилье стоит слишком дорого и людям не хватает на него средств.

Раньше цокольные и антресольные этажи занимал малый бизнес, сейчас эта тенденция уходит, потому что бизнес становится менее востребованный. Сейчас эти помещения нарезают на двенадцатиметровые комнатушки и либо сдают под хостел, либо продают как жилую недвижимость, — рассказал экономист.

Саяпин рассказал, что подобное жилье уже достаточно распространено и в Московской области. Он также добавил, что в таком жилье могут быть проблемы с электричеством и отоплением. По словам эксперта, такое жилье считается незаконным и в нем нельзя прописаться.

Это всё продаётся как доли, как нежилое помещение с возможностью проживать в нём. Выселить людей из такого жилья сложно, поскольку они являются собственниками общей долевой площади и они могут сказать, что это их рабочее место, — пояснил экономист.

Риелтор и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков ранее рассказал, что апартаменты в подвалах и цокольных этажах могут подойти под жилую аренду, в том числе суточную. Он предполагает, что у застройщиков появились проблемы с продажей коммерческих офисных помещений, поэтому они стали продавать их для других целей, чтобы получить хоть какой-то доход.