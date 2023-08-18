Экономист обвинил Фридмана в попытке решить свои проблемы за счет России Экономист Шмелев: Фридман хотел решить свои финансовые проблемы за счет России

Профессор Института экономики РАН Борис Шмелев в беседе с NEWS.ru заявил, что предприниматель Михаил Фридман пытался решить свои экономические проблемы, критикуя Москву. По его словам, бизнесмен надеялся, что разворот на запад помог бы ему добиться снятия санкций ЕС и разморозки зарубежных активов.

У Михаила Фридмана были арестованы банковские счета и имущество. Он видимо рассчитывал, что сможет в Европе договориться через своих знакомых и партнеров, чтобы арест сняли, думал, что критические замечания в адрес Москвы, президента России помогут ему решить коммерческие проблемы, — говорит Борис Шмелев.

Он добавил, что, по его мнению, Михаил Фридман, как и многие российские бизнесмены, старался держать свои деньги за рубежом, считая, что принцип уважения частной собственности там абсолютный, и его деньги находятся в полной сохранности. Но жизнь показала, что все эти предприниматели ошибались, считает эксперт. После начала СВО против многих крупных бизнесменов ввели санкции, следовательно, их заграничные активы оказались замороженными. А они могли быть более выгодными, чем российский бизнес, считает Шмелев. Поэтому Фридман пытается оспорить санкции в суде, полагает он.

18 августа украинская прокуратура возбудила уголовное дело против Михаила Фридмана. По версии следствия, он пытался вывести активы из «Сенс-банк» (бывший «Альфа-банка Украина») под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнской кредитной организации.

Представители прокуратуры официально не назвали имя подозреваемого, но в украинских СМИ считают, что речь идет именно о Фридмане. Это подтверждает информация, полученная от источников в правоохранительных органах Украины. Всего по этому делу проходят девять человек.