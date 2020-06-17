Экономист: новое пособие для матерей-одиночек не заставит рожать ради денег

https://static.news.ru/photo/c92aa664-b087-11ea-a436-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/christianabella-1946455

Введение нового пособия для родителей-одиночек не заставит женщин рожать детей ради получения денег. Такого мнения придерживается доцент Международного института экономики и финансов Анна Юрко.

По словам эксперта, предлагаемая мера поддержки крайне необходима.

Одинокие женщины с детьми — одна из самых многочисленных и уязвимых категорий. Поэтому они действительно в ней нуждаются. Эта мера поддержки носит достаточно краткосрочный характер, поэтому вряд ли она послужит поводом к псевдоодинокому материнству. Люди не будут каким-то особым образом строить свои семьи или рожать детей ради получения денег в 2020 году, — рассказала Юрко «Невским новостям».

Она отметила, что о риске можно было бы говорить, если бы выплата предлагалась на постоянной основе. При этом эксперт сочла возможным рассмотреть такой вариант помощи на более длительный период, учитывая, что кризисная ситуация в стране будет наблюдаться не только в 2020 году.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что временные денежные выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей, будут несправедливыми по отношению к полным семьям. По её словам, предложение, с которым выступили члены Национального родительского комитета, вряд ли примут, потому что дети должны находиться в равных условиях, вне зависимости от состава семей, в которых они растут.

Её коллега, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что предложение установить до конца года дополнительное пособие для родителей-одиночек в принципе хорошее, но требует детального изучения. Она напомнила, что в России отдельное пособие матери-одиночке в 2020 году не выплачивается. Все поощрения и льготы государство производит на общих основаниях, для матерей любого статуса, а ежемесячные или ежеквартальные выплаты одинокие матери получают из региональных бюджетов.

Как писал NEWS.ru, дополнительное пособие для матерей-одиночек может появиться в России. Обращение в Госдуму с просьбой поддержать одиноких отцов и матерей направил Национальный родительский комитет. В стране из-за пандемии сложилась непростая экономическая ситуация. И родители-одиночки по-прежнему являются самой незащищённой социальной группой, несмотря на то, что детям уже выплачены пособия, считают в комитете.

Поэтому предлагается ввести ежемесячную компенсацию матерям и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. В письме особо оговаривается, что для таких категорий родителей должны быть сохранены все пособия и льготы.