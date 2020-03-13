https://static.news.ru/photo/15e85d40-6522-11ea-bb33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова президента Владимира Путина о том, что начальник государственной компании не может получать зарплату больше, чем уникальный зарубежный специалист в организации, не имеют логики, считает доктор экономических наук Александр Бузгалин. По его словам, такой вариант является распространённой практикой в развитых странах.

Во многих европейских, японских и китайских корпорациях принято заключать специальный контракт с уникальным специалистом, нанятым из-за рубежа, рассказал он NEWS.ru.

Тут (в высказывании Путина, — NEWS.ru) нет никакой логики. Сотрудники, в том числе руководители государственных корпораций — это люди, которые работают на государство и поставлены государством. То, что корпорация имеет форму акционерного общества несколько корректирует ситуацию, но и только, поскольку в данном случае речь идёт о том, что верховный собственник все равно государство, то есть мы с вами, и мы можем диктовать им зарплату какую считаем нужным, — подчеркнул он.

Он отметил, что ситуация с несоразмерно большими зарплатами топ-менеджмента госкорпораций существует не первое десятилетие. Глава государства не мог не знать об этом, уверен эксперт.

Ситуация сейчас слишком сложная и надо найти какие-то шаги, которые бы подняли бы его популярность и несколько снизили напряжение, которое существует в обществе в связи с существующим кризисом и нарастающими угрозами роста цен, снижения социальных пособий и так далее, — отметил учёный.

В европейских корпорациях доходы топ-менеджеров отличаются от доходов работников в 10-50 раз, а в России эта цифра доходит до тысяч. При этом эффективность российских организаций низкая: серьёзного технического перевооружения нет, они не становятся драйверами роста.

Действительно доходы, не заработные платы, я хочу подчеркнуть, а именно доходы глав и вообще топ-менеджмента государственных корпораций в России несоизмеримо высоки <...>Я понимаю, если бы частный бизнес развивался темпами 2%, а госкорпорации давали рост в 10%, и топ-менеджерам бы платили большие деньги, но этого нет, — добавил Бузгалин.

Кроме того, в России есть проблема, о которой Путин не говорил — закрытые привилегии, напоминающие льготы для партийной номенклатуры в СССР, но в многократно больших размерах. Практически все расходы глав госкорпораций, в том числе частные, покрываются за счёт организации, включая самолёты и огромное количество представительских расходов.

Плюс к этому, огромная проблема, что госкорпорации значительную часть денег тратят не на решение проблем технологического, социального, культурного развития страны, а на собственный престиж, пиар, просто странные цели. И это не только покупка футбольных команд, но и целый ряд других акций, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, Путин заявил, что его коробит ситуация, когда руководство государственных компаний получает слишком большие зарплаты. Отвечая на вопрос о том, как соотносится высокий уровень дохода таких топ-менеджеров с тем, что они работают в госкомпаниях и получают деньги из бюджета, он отметил, что этом может быть связано с общей рыночной стоимостью управленцев такого уровня.

Однако, по его словам, «не так всё просто», так как сами менеджеры оправдывают такие зарплаты тем, что берут на работу большое количество иностранных специалистов. Путин считает, что госкомпании вынуждены брать таких сотрудников и обеспечивать им высоких доход