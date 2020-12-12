Экономист назвал вероятным раскол США

https://static.news.ru/photo/b3473944-3d53-11eb-8a04-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

США могут вновь расколоться на две страны. Об этом заявил научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Ранее глава техасских республиканцев Аллен Уэст предложил создать «союз штатов», которые верны американской конституции. Таким образом он отреагировал на отказ Верховного суда страны рассмотреть иск генпрокурора штата Техас о непризнании итогов выборов президента в четырёх штатах.

Васильев рассказал, что в США сейчас сформировались две группы штатов: красные (доноры экономики) и синие (дотационные). При этом не исключена вероятность того, что красные штаты могут объединиться и создать экономический союз во главе с Техасом.

По словам эксперта, Техас — процветающий штат с благоприятным климатом, выходом к морю, границе с Мексикой и нефтью. Кроме того, там находится центр космической промышленности.

Разлом проходит по экономике. Если и дальше экономическая ситуация будет ухудшаться, это ещё больше усилит напряжённость, — цитирует РЕН ТВ Васильева.

Он добавил, что в США движущие экономические силы объективно работают в направлении этого союза. Есть стремление условно штатов-доноров обособиться от штатов дотационных. А решение конституционного суда может их подтолкнуть к действиям, считает Васильев.

Как сообщал NEWS.ru, Верховный суд принял такое решение несмотря на то, что перед этим иск генпрокурора Техаса поддержали более 100 членов палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии. Также в пользу иска Техаса непосредственно перед этим выступили 17 штатов США, которые подали в Верховный суд обращения.