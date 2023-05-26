Экономист назвал условие сокращения рабочей недели Экономист Сафонов назвал стабильность в стране условием сокращения рабочей недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут сократить рабочую неделю до четырех дней при условии экономической стабильности, считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. В разговоре с «Радио 1» эксперт отметил, что увидеть переход к более сокращенному рабочему периоду в России можно будет примерно через 10 лет.

В нашей стране все зависит от того, в каком состоянии находится экономика, если она будет расти и производительность труда будет увеличиваться, и никаких проблем не будет, связанных с постепенным переходом с сокращенному режиму рабочего времени и сохранением уровня заработной платы, которая сейчас, — пояснил экономист.

По словам Сафонова, сократить рабочую неделю без потери в зарплате нельзя, когда существуют экономические трудности. Но при этом уже сейчас компании могут самостоятельно принимать такое решение, если считают, что эффективность сотрудников повысится. Эксперт подчеркнул, что для этого отдельная законодательная инициатива не нужна.

Экономист пояснил, что сокращения рабочей недели стоит ожидать в связи с удешевлением средств автоматизации процесса производства. Главным плюсом этого является уменьшение выгорания у сотрудников. Но сейчас бизнес в России не готов к таким мерам, так как придется урезать зарплаты.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее объяснил, что, согласно действующему трудовому законодательству, отдельные предприятия в России работают по шестидневной рабочей неделе, исходя из поставленных государством задач. Он также напомнил о разговорах про введение четырехдневной рабочей недели.