Экономист назвал самые выгодные месяцы для отпусков

https://static.news.ru/photo/b2c520ae-5008-11eb-ab2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работникам, которые не хотят терять деньги из-за ухода в отпуск, лучше всего брать его в те месяцы, в которых нет праздничных дней. Об этом сообщил финансовый аналитик Виталий Калугин.

В январе, феврале и мае нет смысла брать отпуск, поскольку в эти месяцы много праздничных выходных. Но в этом году есть опасения, что к июню рубль ослабеет. Поэтому без разницы, когда брать отпуск. Главное, чтобы были деньги. Если есть средства, а границы между странами открыты, отпуск можно взять в любой месяц, — пояснил экономист URA.ru.

По его словам, для работодателя совсем не выгодно отпускать сотрудника сразу на месяц, поэтому отпуск дробится по неделям.

В свою очередь зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков советует в один из положенных отпусков уйти отдыхать минимум на две недели. За это время, продолжил эксперт, по физиологическим показателям человек может переключиться и отдохнуть. Поэтому чем дольше отпуск, тем лучше. Что касается месяцев, то тут всё зависит от сотрудника и графика отпусков.

Ранее в Роструде рассказали о 30 праздничных днях у россиян в 2021 году. В январе граждане будут отдыхать десять дней: с 1 по 10 января. В феврале благодаря Дню защитника Отечества рабочая неделя сократится до трёх дней, нерабочими будут дни с 21 по 23 февраля, сообщал NEWS.ru.