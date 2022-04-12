Экономист назвал причины оттока специалистов из России

В большинстве случаев отъезд специалистов из России является требованием работодателя, рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Речь, по его словам, идёт об IT-специалистах и банкирах. Эксперт также отметил, что люди уезжают не только на Запад, а также в Ташкент и Баку, пишет INFOX.ru.

IT и банкиры. В большинстве случаев отъезд — это требование работодателя. Условно говоря: если хочешь сохранить работу — уезжай на Кипр. У меня, например, эмигрировали несколько коллег. Но есть важный момент: жизнь на Кипре гораздо дороже, чем, скажем, в Москве или где-то еще. И это при условии, если считать свои расходы «в лоб», — отметил Разуваев.

Экономист также добавил, что сейчас специалисты уезжают не обязательно на Запад, они могут отправиться в Баку, в Ташкент, куда угодно.

Глава группы InfoWatch Наталья Касперская ранее сообщила, что в конце февраля — начале марта из России уехало много IT-специалистов, большинство из них перебралось в страны ближнего зарубежья. По её словам, многие из уехавших айтишников «посидят-посидят и вернутся» обратно, поскольку не увольнялись со своих мест работы. Она уверена, что стимулировать их возвращение государству нужно не только материальными мерами, но и путём проведения пиар-кампаний.